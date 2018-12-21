Экономика
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифовМОЁ! Оnline11:11
Крупнейшие операторы связи начали оповещать своих абонентов о повышении тарифов в следующем году. Аналитики связывают рост расценок на услуги мобильной связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%.
МОЁ! Оnline11:11
Оценить
1 057 человек отреагировали
с чего всё началось
В сообщении Tele2 сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг.Коммерсантъвчера в 07:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:40
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:36
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено в 04:30
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
Обновлено в 02:11
Экономика
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Обновлено в 11:28
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Uber проиграл апелляцию в суде Великобритании
Агрегатор такси Uber проиграл апелляцию в Британском апелляционном суде в Лондоне, 19 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено 19 декабря в 13:11
Финансы
Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца
Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб. Уровень закрытия предыдущих торгов составил 78,3 руб.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Единый предельный тариф на перевозки установили в Севастополе
В Севастополе установили максимальный тариф на пассажирские перевозки автобусами в 2019 году.
Обновлено в 10:06