с чего всё началось

Аналитики считают, что рост стоимости тарифов был вызван грядущим повышением НДС. По мнению гендиректора TelecоmDaily Дениса Кускова, повышение составит примерно 2-5%.

Экономика Экономика Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт Согласно инициативе НПА, подарочные карты магазинов будут приравнены к банковским платежным инструментам.

Экономика Экономика За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.

Энергетика Энергетика На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа Предприятие "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза" Украины и занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории страны, в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов) из-за снижения тарифов на транзит газа, соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте компании.

Экономика Экономика Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками В среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону — он варьируется в пределах от 11% до 83%.

Энергетика Энергетика ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Финансы Финансы Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Финансы Финансы Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

Экономика Экономика Власти создают условия для международных компаний Резиденты специальных административных районов, с помощью которых власти намерены привлечь на родину крупные холдинговые компании, получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима.

Экономика Экономика Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК "Причесали и развили" Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью РБК о планах по продаже Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая недавно была присоединена к "Ростеху" и вошла в авиакластер госкорпорации.

Энергетика Энергетика Энергорынку указали «зеленый потолок» Рассчитан предел для солнечной и ветровой энергетики «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) дал техническую оценку дальнейшего развития нестабильной зеленой генерации в России с учетом ограничений электросетей.

Финансы Финансы В России быстрее всего растет объем кредитов наличными Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года).

Экономика Экономика Сотрудникам бывшего «Дальспецстроя» начали закрывать долги по зарплате Сотрудники ФГУП "Главное-военно-строительное управление №6" (ранее "Дальспецстрой") начали получать долги по заработной плате, предприятию осталось выплатить 53 миллиона рублей, сообщает правительство Хабаровского края.

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Недвижимость Недвижимость Ускорение недвижимости: жилье в России стало продаваться быстрее Квартиры в России в этом году продаются на две недели быстрее, чем в 2017-м, — в среднем за восемь месяцев, или 231 день.