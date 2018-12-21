Экономика
Сотовые операторы предупредили о повышении стоимости тарифов
Сотовые операторы предупредили о повышении стоимости тарифовПрофиль21 декабря в 12:55
Аналитики считают, что рост стоимости тарифов был вызван грядущим повышением НДС. По мнению гендиректора TelecоmDaily Дениса Кускова, повышение составит примерно 2-5%.
Профиль21 декабря в 12:55
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с чего всё началось
Tele2 выпустил пресс-релиз, в котором отмечается, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому компания вынуждена поднять цены.Дождь21 декабря в 15:56
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Экономика
Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт
Согласно инициативе НПА, подарочные карты магазинов будут приравнены к банковским платежным инструментам.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика
На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа
Предприятие "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза" Украины и занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории страны, в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов) из-за снижения тарифов на транзит газа, соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками
В среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону — он варьируется в пределах от 11% до 83%.
Обновлено вчера в 20:52
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 14:42
Финансы
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 17:32
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
Власти создают условия для международных компаний
Резиденты специальных административных районов, с помощью которых власти намерены привлечь на родину крупные холдинговые компании, получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима.
Обновлено в 00:00
Экономика
Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК
"Причесали и развили" Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью РБК о планах по продаже Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая недавно была присоединена к "Ростеху" и вошла в авиакластер госкорпорации.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Энергорынку указали «зеленый потолок»
Рассчитан предел для солнечной и ветровой энергетики «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) дал техническую оценку дальнейшего развития нестабильной зеленой генерации в России с учетом ограничений электросетей.
Обновлено вчера в 16:55
Финансы
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными
Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года).
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Сотрудникам бывшего «Дальспецстроя» начали закрывать долги по зарплате
Сотрудники ФГУП "Главное-военно-строительное управление №6" (ранее "Дальспецстрой") начали получать долги по заработной плате, предприятию осталось выплатить 53 миллиона рублей, сообщает правительство Хабаровского края.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
К авиакомпании «Якутия» применили «пожарные» меры
Авиакомпанию «Якутия», накопившую большие долги перед лизингодателями, глава республики Айсен Николаев решил посадить на прямые субсидии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:58
Недвижимость
Ускорение недвижимости: жилье в России стало продаваться быстрее
Квартиры в России в этом году продаются на две недели быстрее, чем в 2017-м, — в среднем за восемь месяцев, или 231 день.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Отопительный скандал: теплоснабжающую госкомпанию вывели из-под удара
Напомним, в сентябре 2018 года поставщик газа в очередной раз напомнил властям, что из-за многомиллионной и постоянно растущей задолженности теплоснабжающих компаний области есть риск срыва отопительного сезона для 1,5 тыс. домов и 221 социально-значимого объекта в восьми районах.
Обновлено вчера в 20:29