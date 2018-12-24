Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов.

с чего всё началось

«Мегафон» прислал клиентам сообщения, в которых говорится, что в 2019 г. меняется ставка НДС и что оператор обновит цены с 9 января. Из сообщения на сайте Tele2 следует, что у оператора также изменятся параметры с января на части архивных тарифов. МТС о повышении тарифов пока не предупреждала.

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