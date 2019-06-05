Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56
Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Религия
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Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
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Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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Происшествия
На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная, довольно мощная аварийно-спасательная служба».
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Кино
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Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
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Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
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Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
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Наука
Время приема пищи влияет на циркадные ритмы
Сотрудники Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже нашли связь между временем приема пищи и циркадными ритмами человека.
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Транспорт
В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом
Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
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В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
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Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
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Две школьницы из Бийска заставили свою сверстницу пить грязную воду из лужи под угрозой насилия.
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Наука
В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком
Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
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