Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56
Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Бари Алибасов находится в токсикореанимации
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Происшествия
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Обновлено в 12:25
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Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться
Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 07:14
Авто
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В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Общество
Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать
Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
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Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Армия и оружие
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Военно-политическая обстановка на границах Содружества Независимых Государств крайне напряженная, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Анапе.
Обновлено в 03:59
Общество
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Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина
Обновлено в 08:47
Транспорт
Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Общество
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
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Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
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Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
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Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
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Обновлено в 12:18
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УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
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В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
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Обновлено в 12:09
Политика
Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб
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Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.
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Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54