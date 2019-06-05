Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56

Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
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Бари Алибасов находится в токсикореанимации

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Происшествия

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Авто

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Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
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Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

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Военно-политическая обстановка на границах Содружества Независимых Государств крайне напряженная, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Анапе.
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Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 08:47
Транспорт

Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
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Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
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Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
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Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

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Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
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Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
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Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

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Обновлено вчера в 19:44
Политика

Контактная группа в Минске рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса

Снятие экономической блокады обсудят на следующем заседании контактной группы 19 июня. «Это был бы большой прогресс», — отметил Сайдик.
Обновлено в 12:18
Футбол

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В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
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Ургант защитил заявившего о цензуре BadComedian и высмеял его врагов

Обновлено в 08:16
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Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.
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Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.
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Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
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