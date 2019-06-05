Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56

Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

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Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Lenta.ru02:40

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

РБК05:06

В России впервые за два года выросли цены на мобильную связь

Эхо Москвы03:30

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Газета.Ru05:56

После отмены роуминга в России взлетели цены на связь

URA.Ru00:09

Стоимость мобильной связи в России снова растёт

News.ruвчера в 23:39

Абоненты оплатили отмену роуминга

Коммерсантъвчера в 17:58
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Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Дневники группы Дятлова передали прокуратуре для новой проверки

Дневники, написанные членами группы Дятлова, передали представителям прокуратуры для новой проверки.
Обновлено в 02:27
Общество

В столичных парках открылись пляжи и бассейны

В 17 столичных парках оборудовали места для отдыха у воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Авто

Kia показала официальное фото внедорожного Kia Xceed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Политика

Счетная палата назвала самые закрытые министерства России

Самыми открытыми оказались МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго, а самыми закрытыми — Минобрнауки и Минпросвещения.
Обновлено в 03:02
Авто

Haval назвал стоимость нового кроссовера X7 российского производства

Китайская компания Haval назвала стоимость нового кроссовера X7, выпуск которого наладили на предприятии в Тульской области.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Политика

Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Политика

Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».
Обновлено в 06:54
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Футбол

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.
Обновлено в 05:35
Культура

Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поддержала Галкина в его конфликте с Малаховым

Обновлено в 05:06
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

В iOS 13 нашли намек на «умный» брелок Apple

Независимый разработчик Стив Мозер обнаружил в коде бета-версии операционной системы iOS 13 отсылку к собственному Bluetooth-брелку Apple.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве

Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В России начнут разработку аналога «Мистраля»

Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика

Из кандидатов на должность мэра Липецка остались две женщины

Обновлено в 06:45
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