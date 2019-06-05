Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56
Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Экономика
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Происшествия
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"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
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Новую песню записал 83-летний Ален Делон
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Экономика
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Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка.
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Общество
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди молодёжи Подмосковья снижается
В Московской области зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди девушек и молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, сообщает Глас Народа.
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По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
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Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
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