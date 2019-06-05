Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Политика Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2» Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Космос Названа причина отказа обсерватории «Спектр-Р» «Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», — говорится в сообщении АКЦ ФИАН.

Политика Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.

Авто Kia показала официальное фото нового Kia Xceed В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.

Политика Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.

Игры Rocksteady не появится на E3 2019 Многие из вас задавали вопросы, поэтому мы хотим предупредить заранее, что Rocksteady не появится на E3 в этом году.

Культура Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).

Единоборства Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова станет Дастин Порье Организация UFC официально объявила, что чемпион в лёгком весе будет драться 7 сентября в Абу-Даби.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Армия и оружие В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие Ростех впервые показал новейшее самоходное орудие «Лотос» в действии 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ «Лотос» впервые было продемонстрировано в действии, заявили в ЦНИИТОЧМАШ, который входит в состав госкорпорации «Ростех».

Политика Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2» Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Финансы Украинский кабмин запланировал снизить госдолг до 43% ВВП в 2022 году Госдолг Украины в течение ближайших трех лет будет уменьшен до 43% от ВВП страны в 2022 году.

Шоу-бизнес Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Наука Пчелы оказались способны понять «язык математики» Ранее уже было известно, что пчелы, в некотором роде, разбираются в математике лучше средневековых европейцев.

Политика Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.

Путешествия Отдых на российских курортах оказался дороже зарубежного Отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Происшествия На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты Скончался один из четырех пострадавших в результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.