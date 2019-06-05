Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом Около 25% россиян признались в повторном использовании пластиковых пакетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Авто Kia впервые показала официальное фото нового Kia Xceed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Наука Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.

Политика МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.

Происшествия В Махачкале загорелась крыша онкологического центра Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.

Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Политика Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.

Здоровье Наивный вопрос внука заставил мужчину похудеть на 150 килограммов Житель Великобритании Джейсон Пэрриш (Jason Parrish), весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука.

Авто Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.

Здоровье Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.