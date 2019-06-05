Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

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