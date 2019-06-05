В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роумингаРБК 05:06

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Российский актер Станислав Садальский подверг критике разговор телеведущего Владимира Познера с юмористом Максимом Галкиным.

Политика Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Общество Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Политика В Челябинской области назначили нового главу УФСБ С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.

Политика Зеленский не спешит назначать Саакашвили на государственный пост Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает назначение бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили на официальную должность, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Путешествия Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья.

Общество Аэропорты с новыми именами известных людей сохранят прежние названия В Росреестре рассказали о том, что аэропорты с присвоенными именами выдающихся деятелей РФ все же могут сохранить прежние названия.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Общество Предсказана скорая гибель человечества По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.

Наука Слоны оценивают количество пищи по запаху Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.

Общество В Нидерландах 17-летняя жертва насилия прибегла к эвтаназии В Нидерландах медики сделали смертельную инъекцию 17-летней Ноа Потховен, которая решила воспользоваться возможностью эвтаназии так как имела серьезные психологические проблемы после того, как в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию.

Авто Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.

Армия и оружие В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.

Общество Ивановский губернатор запретил главам районов уходить в отпуск Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отменил отпуска главам тех районов региона, где работы по программе «Комфортная городская среда» ведутся с отставанием графика.

Футбол Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.

Космос У самого мощного российского спутника начались проблемы с двигателем Неполадки начались после первого включения двигателя для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Политика Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом 6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт-Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.