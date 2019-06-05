Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роумингаLenta.ru 02:40
Цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышение крайне незначительное. В Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль, до 351 рубля. В настоящий момент город занимает пятое место среди регионов с наиболее доступной для населения сотовой связью.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Общество
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Политика
Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО
Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Футбол
СМИ сообщили об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева
По информации издания, в ходе встречи было принято решение об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о судьбоносной встрече с Иосифом Пригожиным
Валерия вспомнила, что их встреча состоялась не менее 16 лет назад в ресторане «Ваниль». После этого они больше никогда не расставались.
Обновлено в 01:43
Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
V-образный авиалайнер должен потреблять на 20 процентов меньше топлива / ©Studio OSO, TU Delft Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов.
Обновлено в 04:29
Культура
Новую песню записал 83-летний Ален Делон
Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Половина российских женщин после 55 лет страдает ожирением
Обновлено в 04:47
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу
Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:44
Политика
Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы
Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Экономика
АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании
В АвтоВАЗе напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).
Обновлено в 05:29
Происшествия
Житель Кубани погиб после взрыва гранаты
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Экономика
На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42