Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роумингаLenta.ru 02:40

Цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышение крайне незначительное. В Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль, до 351 рубля. В настоящий момент город занимает пятое место среди регионов с наиболее доступной для населения сотовой связью.
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с чего всё началось

Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

РБК05:06

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года

Ведомости03:37

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Lenta.ru02:40

В России впервые за два года выросли цены на мобильную связь

Эхо Москвы03:30

После отмены роуминга в России взлетели цены на связь

URA.Ru00:09

Стоимость мобильной связи в России снова растёт

News.ruвчера в 23:39

Абоненты оплатили отмену роуминга

Коммерсантъвчера в 17:58
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 04:45
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета

Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Обновлено в 04:32
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

В Челябинской области назначен новый начальник УФСБ

В органах государственной безопасности Сергей Сизов работает с 1993 года, с 2014 по 2016 год он занимал пост первого заместителя начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика»

Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.
Обновлено в 04:30
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Здоровье

В России страдают ожирением 14% мужчин и 26% женщин

Обновлено в 01:32
Общество

СК возбудил дело после отказа турбазы принимать детей с ВИЧ

СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за отказа сотрудников местной турбазы разместить детей с ВИЧ, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:46
Экономика

В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Энергетика

На Украине инициируют проверку в отношении «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на газ.
Обновлено в 04:58
Общество

В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы

Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Футбол

Курбан Бердыев ушёл из «Рубина»

По информации «БИЗНЕС Online», Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.
Обновлено в 04:40
Авто

Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?

Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00
Футбол

Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков

Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре найдено тело шестой жертвы серийного убийцы

На Кипре обнаружили тело еще одной жертвы серийного убийцы — останки были извлечены из красного ядовитого озера Коккинопезоула, расположенного в населенном пункте Митсеро, что в двадцати восьми километрах от Никосии, столицы Республики Кипр.
Обновлено в 02:59
Общество

Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Полину Гагарину раскритиковали за чрезмерную худобу

Недавно поклонники артистки раскритиковали ее за чрезмерную худобу, которая уже граничит с истощением.
Обновлено в 04:08
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы

Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
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