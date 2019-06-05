Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роумингаLenta.ru 02:40
В Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль, до 351 рубля. В настоящий момент город занимает пятое место среди регионов с наиболее доступной для населения сотовой связью. Также в список входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина до 33 лет жил без паспорта
Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края до 33 лет не имел паспорта и только недавно обратился в полицию за документом.
Обновлено в 01:50
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
«Финвижн» Артема Авеситяна предъявила иск к банку «Восточный»
Baring Vostok подал иск к банку "Восточный" Ранее в тот же суд "Финвижн" подала иск к контролирующему акционеру банка - зарегистрированной на Кипре Evison Holdings (контролирует 51,6% акций "Восточного"), конечным бенефициаром которой является Baring Vostok (дело № А04-1784 / 2019).
Обновлено в 03:33
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Косатки зашли в бухту в Приморье
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Экономика
Власти Татарстана и банки помогут застройщикам перейти на эскроу-счета
Власти Татарстана, где в начале года половина застройщиков не были готовы перейти на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу, еженедельно проводят встречи с представителями отрасли для решения проблемы.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников
Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Общество
Рэпер Баста заступился за блогера BadComedian
Обновлено вчера в 10:59
Музыка
Новосибирский симфонический оркестр даст масштабные мировые концерты
Как отметили в Минкультуры региона, только в течение двух лет симфонический оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании.
Обновлено в 02:30
Кино
Мединский похвалил авторов фильма «Донбасс. Окраина»
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой
Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика
TCS Group Олега Тинькова выйдет на SPO
TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» бизнесмена Олега Тинькова — сообщила о намерении провести SPO (англ. secondary public offering) и привлечь до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В России стали меньше производить заменители сыра
Параллельно упало производство так называемых сырных продуктов — содержащих молоко и произведенных по технологии сыра, но в которых часть молочного жира заменена другими компонентами, прежде всего растительными жирами.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве гранаты на Кубани
В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс" подтвердили, что четыре человека пострадали, предположительно, при взрыве гранаты в городе Гулькевичи во вторник вечером.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19