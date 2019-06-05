Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роумингаLenta.ru 02:40

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

В Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль, до 351 рубля. В настоящий момент город занимает пятое место среди регионов с наиболее доступной для населения сотовой связью. Также в список входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области.

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