Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евроИнтерфакс 04:52

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.

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