Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьераГазета.Ru 13:09

По некоторым данным, в мероприятии на Летенском поле принимают участие более 250 тыс. человек. Стоит отметить, что собравшиеся люди пришли на митинг с флагами ЕС и Чехии. Кроме того, на их плакатах написаны лозунги, критикующие Бабиша и требующие его немедленной отставки.

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Авто Авторынок России занял 12-е место в мире В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.

Происшествия Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».

Единоборства Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Здоровье Онколог перечислил находящихся в группе риска по опасным видам рака Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Алексей Котельников перечислил людей, которые входят в группу риска по самым опасным видам злокачественных новообразований, пишет ФАН.

Экономика «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».

Армия и оружие Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Происшествия В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Общество В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.

Игры Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.

Автоспорт Хэмилтон победил на Гран-при Франции «Формулы-1» Британский гонщик и пилот команды "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на французском этапе Гран-при «Формулы-1».

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Политика Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.

Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.