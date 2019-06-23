Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьераГазета.Ru 13:09

По некоторым данным, в мероприятии на Летенском поле принимают участие более 250 тыс. человек. Стоит отметить, что собравшиеся люди пришли на митинг с флагами ЕС и Чехии. Кроме того, на их плакатах написаны лозунги, критикующие Бабиша и требующие его немедленной отставки.
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