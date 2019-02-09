Экономика

Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в РимеИзвестия 12:21

Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости».
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В Риме профсоюзы провели акцию протеста

RT на русском17:29

В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста

РИА Новости13:20

Сотни тысяч человек вышли на акцию протеста в Риме

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В Риме прошли массовые акции протеста против безработицы

Московский Комсомолец13:28

В Риме прошла масштабная акция протеста против пенсионной реформы

Аргументы и Факты15:41

Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в Риме

Известия12:21

Профсоюзы Италии проводят акцию протеста против политики правительства

ТАСС06:04
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
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Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

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Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине

ТАСС, 10 февраля Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено в 20:59
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
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Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Общество

Захарова рассказала о работе в мужском коллективе в МИД

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Происшествия

В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы

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Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
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Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек

Обновлено вчера в 12:48
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено в 16:00
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено в 10:58
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
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Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Авто

Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом

Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Ватерполисты «Црвены Звезды» подверглись нападению в Хорватии

Игроки сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" подверглись нападению в хорватском Сплите перед матчем с местной командой "Морнар".
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено в 19:08
Интернет

Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer

Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Радикалы обстреляли дом Авакова

В Киеве украинские радикалы обстреляли фейерверками дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В Париже полиция применила против «желтых жилетов» слезоточивый газ

Во время очередной манифестации «желтых жилетов», традиционно проходящей в субботу в Париже, столичная полиция несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, недалеко от Елисейских полей.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

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Музыка

На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд

Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
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Космос

«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна

На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
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Курсанты военно-морского института пожаловались на поборы

Напомним, военно-морской институт готовит офицеров ВМФ, Он был основан Петром Первым в 1701 году как Навигацкая школа.
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Армия и оружие

Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет

Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
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Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Авто

АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол

В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.
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