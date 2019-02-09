Экономика
Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в РимеИзвестия 12:21
Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Происшествия
Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине
ТАСС, 10 февраля Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено в 20:59
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Общество
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе в МИД
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено в 18:05
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Ватерполисты «Црвены Звезды» подверглись нападению в Хорватии
Игроки сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" подверглись нападению в хорватском Сплите перед матчем с местной командой "Морнар".
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено в 19:08
Интернет
Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer
Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Радикалы обстреляли дом Авакова
В Киеве украинские радикалы обстреляли фейерверками дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В Париже полиция применила против «желтых жилетов» слезоточивый газ
Во время очередной манифестации «желтых жилетов», традиционно проходящей в субботу в Париже, столичная полиция несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, недалеко от Елисейских полей.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Музыка
На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд
Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
Обновлено в 20:47
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Общество
Курсанты военно-морского института пожаловались на поборы
Напомним, военно-морской институт готовит офицеров ВМФ, Он был основан Петром Первым в 1701 году как Навигацкая школа.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет
Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Авто
АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол
В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе
В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.
Обновлено в 15:01