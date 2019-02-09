Экономика
Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в РимеИзвестия вчера в 12:21
Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино
«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA
Обновлено в 17:18
Происшествия
Вывезенных из Ирака российских детей передали опекунам
Вывезенных из Ирака 30 декабря 2018 года российских детей уже 5 января выписали из медицинского учреждения, они поехали домой вместе со своими родственниками и опекунами: 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро — в Чеченскую Республику, по одному ребенку — в Кабардино-Балкарию и Татарстан.
Обновлено в 14:53
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
У Coca-Cola появится новый вкус
Обновлено в 17:56
Общество
В города России вернут палатки и ларьки
На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео
Обновлено в 17:25
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Политика
Сторонники и противники Саакашвили устроили драку в Бельгии
В бельгийском Льеже произошла массовая стычка между сторонниками и противниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил 10 февраля грузинский Первый канал.
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Авто
Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Как пишет портал «ТвоеАвто», несмотря на то, что внедорожники потребляют много топлива, они все же остаются востребованными на рынке, так как автомобилисты выбирают себе модель, не задумываясь о его расходе топлива.
Обновлено в 04:05
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Российских водителей ждут новые штрафы с 1 марта
Российских водителей с 1 марта ждут новые штрафы, связанные с выездом на «вафельную» разметку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ура.ру».
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв
Обновлено в 11:13
Музыка
Украину на «Евровидении» может представить гражданка России
Обновлено в 11:06
Происшествия
Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье
Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:23
Экономика
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»
Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 17:04
Спорт
Около 500 аргентинцев остаются в России после ЧМ-2018
Около 500 жителей Аргентины, уехавших в Россию на Чемпионат мира-2018, до сих пор не вернулись на родину.
Обновлено в 09:43
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28