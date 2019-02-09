Экономика
Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в РимеИзвестия вчера в 12:21
Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия
«Живым щитом» гаишников займется центральный аппарат ГИБДД
Сотрудники ЦА ГИБДД проверят действия владимирских полицейских, которые 9 февраля выстроили "живой щит" на трассе М7 "Волга" для задержания нарушителя на "Шкоде", который ехал по встречке и был опасен для окружающих.
Обновлено в 10:07
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 11:16
Футбол
Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.
Обновлено в 10:41
Общество
На Новой Земле ввели режим ЧС из-за белых медведей
Городской округ Новая Земля в Архангельской области с декабря 2018 года подвергся нашествию белых медведей.
Обновлено вчера в 10:09
Наука
Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне
Ученые из Университета Берна в Швейцарии доказали, что люди способны усваивать и запоминать новую информацию во время сна, сообщает Medical News Today.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика
Какой необычный подарок Лавров сделал секретарше
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава МИД Сергей Лавров недавно подарил сотруднице ООН свой рисунок, передает ТАСС.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Общество
В Германии не удалось продать «картины Гитлера»
В 2014 году одна из картин нацистского диктатора была продана на аукционе в Нюрнберге за 100 тысяч евро покупателю из Китая.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Минске
Самолет авиаперевозчика Air Astana в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Теннис
Медведев победил Фучовича и взял 4-й титул в карьере
Медведев выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Фучовича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из трех попыток).
Обновлено в 11:42
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество
Мэрия Парижа подала в суд на сервис Airbnb
Мэрия Парижа подала в суд на сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb за нарушение законодательства о сдаче квартир.
Обновлено в 07:43
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Обновлено в 02:51
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче Евротура
В заключительном матче третьего этапа Евротура сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии со счётом 3:1. Пропустив первыми, подопечные Ильи Воробьёва сумели переломить ход встречи благодаря двум шайбам нападающего Андрея Кузьменко.
Обновлено в 11:05