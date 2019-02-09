Политика
Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в РимеИзвестия вчера в 12:21
Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости».
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Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
Обновлено в 06:36
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика
Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 06:55
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Газпромбанк опроверг открытие венесуэльской PDVSA новых счетов в банке
Reuters ранее сообщил со ссылкой на источники и внутренний документ, что PDVSA начала переводить банковские счета нефтяных совместных предприятий на недавно открытый счет в Газпромбанке и дает инструкции клиентам совместных предприятий перечислять средства от продаж нефти на счета российского банка.
Обновлено в 05:18
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки
Испанец 42 лет, работающий официантом в городе Алькала-де-Энарес в Испании задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки русского происхождения.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Наука
В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации
В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений
На архипелаге Новая Земля в Архангельской области белых медведей, из-за нашествия которых был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений.
Обновлено в 05:10
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Политика
Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».
Обновлено в 04:28
Кино
В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора
Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Политика
Порошенко наградил задержанных в Азовском море моряков
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание лейтенанта морякам, задержанным при инциденте в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Здоровье
Названы шесть симптомов появления рака у мужчин
Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Принц Филипп отказался от водительских прав
Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе
В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Кроссовки от компании Google будут измерять вес
В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
Обновлено в 06:41
Кино
Российский актер Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом
Обновлено вчера в 14:49
Здоровье
Скворцова: эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле
Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны
Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США
Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41