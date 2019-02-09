Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в РимеИзвестия вчера в 12:21

Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости».

Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в Риме

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