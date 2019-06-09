Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в ГонконгеИзвестия вчера в 16:56
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки. Как сообщает Reuters, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР попыталась штурмовать здание Законодательного совета.
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с чего всё началось
Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.РИА Новостивчера в 15:20
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В Гонконге более 1 млн человек протестуют против нового закона об экстрадиции
Коммерсантъвчера в 11:47
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