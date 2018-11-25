Происшествия

Сотни российских туристов не могут вернуться с китайского курорта
Вести.Ru
вчера в 23:52

285 российских туристов несколько дней ожидают вылета из аэропорта на китайском острове Хайнань. По данным пресс-службы правительства Амурской области, у компании-перевозчика "ИрАэро" сломался чартерный самолет.
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