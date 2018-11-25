Происшествия
Сотни российских туристов не могут вернуться с китайского курорта
Сотни российских туристов не могут вернуться с китайского курортаВести.Ruвчера в 23:52
285 российских туристов несколько дней ожидают вылета из аэропорта на китайском острове Хайнань. По данным пресс-службы правительства Амурской области, у компании-перевозчика "ИрАэро" сломался чартерный самолет.
Вести.Ruвчера в 23:52
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Забыли положить деталь. Вылет застрявших в Хайкоу россиян задержат еще на день
Телеканал 360°вчера в 23:46
Российские туристы третьи сутки не могут вылететь в Хабаровск с острова Хайнань
Интерфаксвчера в 13:23
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