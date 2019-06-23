Происшествия
Сотни пилотов подали иск против BoeingBFM.ru 06:44
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару
Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
Обновлено в 08:22
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Происшествия
Крупный пожар в Невском районе Петербурга ликвидирован
В Санкт-Петербурге пожарным удалось ликвидировать крупный пожар в трехэтажном здании в Невском районе.
Обновлено в 01:38
Политика
Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга
Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел первый выпускной
Учебное заведение открыли 1 сентября 2012 г. Сейчас в нем более 850 кадет, и недавно прошел первый выпуск после 7-летней программы обучения.
Обновлено в 07:57
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Во Льве Толстом обрушилась водонапорная башня
Башня была частью музейного квартала станции Астапово, на которой скончался писатель Лев Толстой.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье
В результате аварии пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 07:06
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Кино
Актёр Алексей Агранович получил премию Art Film Fest в Словакии
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»
Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
В тюрьмах американского штата Орегон запретили чтение нескольких десятков книг про использование компьютера и программирование.
Обновлено в 01:15