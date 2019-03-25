Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»Российская газета 06:11
Ровно год назад пожар унес жизни 60 человек, 37 из которых - дети. В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
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Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вспоминают в Кемерово
Общественное телевидение России23 марта в 07:15
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Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Политика
Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера
В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Технологии
В Канаде организуются экспедиции на «Титаник»
От участников экспедиции требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова
Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Созданием восьмого района Екатеринбурга займется первый замгубернатора с тюменским опытом
«Сказал, что у него (Орлова — прим. ред.) лично есть положительный опыт по созданию новых административных районов — с тех времен, когда он работал на муниципальном уровне», — поделился с «URA.RU» источник.
Обновлено в 08:55
Политика
Министр Великобритании: Мэй не должна уходить в отставку из-за Brexit
Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.
Обновлено в 06:30
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Общество
Уровень официальной безработицы за неделю вырос на 0,4%
"С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:33
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Росавиация сняла с «Якутии» ограничение на международные рейсы
Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов.
Обновлено в 08:07
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Авто
Toyota в России отзывает 350 автомобилей
Всего будет отозвано 350 автомобилей марки, сошедшие с конвейера с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.
Обновлено в 09:14
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26