Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»Российская газета 06:11

Ровно год назад пожар унес жизни 60 человек, 37 из которых - дети. В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
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Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вспоминают в Кемерово

Общественное телевидение России23 марта в 07:15

Видео: в годовщину трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове запустили в небо белые шары

Сибдепо08:01

«Город не может оправиться от потрясения»: молебен о погибших в «Зимней вишне» и возложение цветов – фоторепортаж

ВашГород.ру02:00

Фильм к годовщине трагедии в «Зимней вишне»

Вести Кузбасс02:22

В Кузбассе вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

НТВ23 марта в 09:43

Годовщина трагедии: в Кемерово поминают жертв «Зимней вишни»

Новые Известия23 марта в 06:49

Кемеровчане в годовщину трагедии в «Зимней вишне» запустили в небо белые шары

Газета Кемерова07:10
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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу

Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Политика

Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера

В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Футбол

Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»

Обновлено в 07:08
Единоборства

Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA

Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Технологии

В Канаде организуются экспедиции на «Титаник»

От участников экспедиции требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова

Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Происшествия

СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве

Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Созданием восьмого района Екатеринбурга займется первый замгубернатора с тюменским опытом

«Сказал, что у него (Орлова — прим. ред.) лично есть положительный опыт по созданию новых административных районов — с тех времен, когда он работал на муниципальном уровне», — поделился с «URA.RU» источник.
Обновлено в 08:55
Политика

Министр Великобритании: Мэй не должна уходить в отставку из-за Brexit

Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.
Обновлено в 06:30
Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Общество

Уровень официальной безработицы за неделю вырос на 0,4%

"С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:33
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Обновлено в 06:23
Футбол

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»

Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Транспорт

Росавиация сняла с «Якутии» ограничение на международные рейсы

Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов.
Обновлено в 08:07
Экономика

ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро

Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Обновлено в 08:07
Авто

Toyota в России отзывает 350 автомобилей

Всего будет отозвано 350 автомобилей марки, сошедшие с конвейера с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.
Обновлено в 09:14
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Спорт

Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Дагестане

Обновлено в 09:26
Происшествия

Востриков раскритиковал расследование пожара в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:34
Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

Обновлено в 08:07
Космос

В этот день 364 года назад был открыт самый большой спутник Сатурна

Обновлено в 03:36
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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