Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»Российская газета 06:11

Ровно год назад пожар унес жизни 60 человек, 37 из которых - дети. В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
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Фильм к годовщине трагедии в «Зимней вишне»

Вести Кузбасс02:22

Видео: в годовщину трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове запустили в небо белые шары

Сибдепо08:01

«Город не может оправиться от потрясения»: молебен о погибших в «Зимней вишне» и возложение цветов – фоторепортаж

ВашГород.ру02:00

Сотни кемеровчан пришли почтить память погибших в «Зимней вишне»

Кузбасс00:08

Кемеровчане в годовщину трагедии в «Зимней вишне» запустили в небо белые шары

Газета Кемерова07:10

Родители погибших детей рассказали о пережитом: год трагедии в «Зимней вишне»

Московский Комсомолецвчера в 09:51

В Кемерово вспоминают жертв пожара в «Зимней вишне» в годовщину трагедии

Росбалтвчера в 05:12
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Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Обновлено в 00:10
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Экономика

Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
Обновлено в 05:00
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Кино

Фильм «Балканский рубеж» стал лидером российского проката

Обновлено вчера в 22:38
Спорт

Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые

Обновлено в 04:20
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика

Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

35-летний спортсмен скончался во время лыжного марафона

Во время забега на 40 километров умер 35-летний спортсмен из Сызрани Владимир Красовский.
Обновлено в 01:50
Политика

Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса.
Обновлено в 05:33
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Общество

Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Кино

Бондарчук призвал освободить Серебренникова

"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Военные буксиры и ледокол ЗВО защитят Петербург от наводнения

Корабли приступили к околке льда для предотвращения зажорных наводнений и подтопления Северной столицы.
Обновлено в 02:42
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Авто

Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002

Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Здоровье

На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью

Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Культура

Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Футбол

Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
Обновлено в 03:47
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
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Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине

Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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