Политика
Строители состыковали части моста через Амур между РФ и КитаемРидус 04:49
Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. К середине декабря строительные работы должны полностью завершиться, и весной 2020 года мост будет пущен в эксплуатацию. Длина моста составляет 1809 метров.
Читать в источнике
Оценить87
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов. Это большая часть нашей экономики. И для реализации инвестиционных проектов, которых более полутора тысяч, нужна логистика.
— Юрий Трутнев, российский политикРЕН ТВ 02:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Интерфакс - Россиявчера в 22:32
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика
Зеленский поругался с журналистами канала Порошенко
Обновлено вчера в 12:39
Футбол
«Вест Хэм» анонсировал переход в команду вратаря «Эспаньола»
Роберто, в завершившемся сезоне выступавший за «Эспаньол», перейдет в «Вест Хэм» на правах свободного агента 1 июля, по окончании срока действия текущего контракта с испанским клубом.
Обновлено в 07:53
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера.
Обновлено в 07:20
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Хоккей
В «Торонто» подтвердили возможность обмена Зайцева
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что российский защитник Никита Зайцев может быть обменян в другую команду.
Обновлено в 05:31
Наука
Обнаружена окаменелость косяка рыб возрастом 50 млн лет
Исследователи смогли обнаружить в Соединенных Штатах фрагмент известняковой плиты с целым косяком рыб, возраст которой составила 50 000 000 лет.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов
Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 07:58
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11