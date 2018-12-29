Футбол

Состояние здоровья Павла Мамаева в СИЗО ухудшилосьПетербургский дневник 05:42

Экс-игрок «Краснодара» Павел Мамаев продолжает находится в СИЗО «Бутырка» после серии драк в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Супруга спортсмена Алана Мамаева накануне рассказала журналистам о состоянии здоровья мужа.
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Алана Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

РИА Новости05:32

Алана Мамаева: «В ситуации с Пашей справедливости мало. Мне все непонятно и неприятно»

Sports.ru05:55

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

Газета.Ru04:29

«Я уже ни на что не надеюсь». Алана Мамаева пришла в суд послушать показания мужа

Матч ТВ04:17

Супруга Мамаева рассказала о состоянии здоровья футболиста

RT на русском04:14

Жена Мамаева: «Паша немножко заболел»

Sport24.ru04:02

Жена Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

Чемпионат04:43
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Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Обновлено в 01:41
Экономика

НЛМК не уйдет от пошлин

Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Общество

«Стелла»: работать и провожать достойно

Если звонящий к вам без вызова человек представляется сотрудником "Стеллы" - я ответственно заявляю, что он лжёт: либо этот "агент" работает на себя, либо представляет другую компанию.
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Боня похудела из-за ритма жизни в Москве

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии

В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 г. погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев.
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Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида

Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.
Обновлено в 07:49
Экономика

Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»

Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Общество

Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.
Обновлено в 04:26
Космос

Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Футбол

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»

Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 09:44
Авто

Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Наука

Обнаружены нейроны, способствующие перееданию

Обновлено в 02:54
Энергетика

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Здоровье

В петербургской школе началась вакцинация от кори

В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Женщины-миротворцы нужны все чаще, заявил генерал Картаполов

Женщины-военнослужащие играют значительную роль в современных миротворческих операциях.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»

Обновлено вчера в 18:06
Общество

Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов

"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
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Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

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Общество

Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»

Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
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Общество

Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
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Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России

Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
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Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть ЧМ по хоккею

Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России По мнению букмекеров, самые большие шансы на победу у Канады коэффициент 3.5.
Обновлено в 09:14
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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