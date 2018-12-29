Футбол
Состояние здоровья Павла Мамаева в СИЗО ухудшилосьПетербургский дневник 05:42
Экс-игрок «Краснодара» Павел Мамаев продолжает находится в СИЗО «Бутырка» после серии драк в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Супруга спортсмена Алана Мамаева накануне рассказала журналистам о состоянии здоровья мужа.
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Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:41
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Общество
«Стелла»: работать и провожать достойно
Если звонящий к вам без вызова человек представляется сотрудником "Стеллы" - я ответственно заявляю, что он лжёт: либо этот "агент" работает на себя, либо представляет другую компанию.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Боня похудела из-за ритма жизни в Москве
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии
В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 г. погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев.
Обновлено в 10:10
Музыка
Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида
Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.
Обновлено в 07:49
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Общество
Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.
Обновлено в 04:26
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Футбол
Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»
Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 09:44
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено в 02:54
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Женщины-миротворцы нужны все чаще, заявил генерал Картаполов
Женщины-военнослужащие играют значительную роль в современных миротворческих операциях.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Авто
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет
Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Общество
Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:28
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России
Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть ЧМ по хоккею
Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России По мнению букмекеров, самые большие шансы на победу у Канады коэффициент 3.5.
Обновлено в 09:14