Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохоеИзвестия вчера в 22:30

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ». По его словам, последние полгода Горбачев практически живет в больнице.
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Главред «Эха Москвы» пожаловался на здоровье Горбачева

URA.Ruвчера в 22:30

Венедиктов рассказал о плохом состоянии Горбачёва

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Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

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Стало известно о плохом состоянии Горбачева

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Стало известно о плохом здоровье Горбачева

Lenta.ruвчера в 22:05

«Очень плохо»: Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева

РИА Новостивчера в 21:06
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Горбачев уже с трудом передвигается

Вести.UZ00:40
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В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
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В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
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Политика

Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.
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Общество

«Гори-гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири

Певица Лиза Монеточка выпустила трек, посвященный лесным пожарам в Сибири.
Обновлено в 01:12
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

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Политика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
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Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
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В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
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Происшествия

В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв

В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Происшествия

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.
Обновлено в 03:16
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Футбол

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На гостевых футболках полевых игроков в сезоне-2019/20 будет изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком.
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Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
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В Super Mario Maker 2 создали работающий калькулятор

Обновлено в 03:08
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
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Финансы

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Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
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Общество

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Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
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Происшествия

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Общество

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В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
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На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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