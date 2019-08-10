Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохоеИзвестия 22:30
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ». По его словам, последние полгода Горбачев практически живет в больнице.
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С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости 21:06
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