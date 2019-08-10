Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохоеИзвестия вчера в 22:30

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ». По его словам, последние полгода Горбачев практически живет в больнице.
Читать в источнике
Комментировать29
Алексей Венедиктов
С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости вчера в 21:06

Подробнее о событии

Главред «Эха Москвы» пожаловался на здоровье Горбачева

URA.Ruвчера в 22:30

Венедиктов рассказал о плохом состоянии Горбачёва

News.ruвчера в 22:37

«Очень плохо»: Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева

РИА Новостивчера в 21:06

Стало известно о плохом состоянии Горбачева

Газета.Ruвчера в 22:18

Алексей Венедиктов сообщил о плохом состоянии Михаила Горбачева

РЕН ТВвчера в 22:15

Стало известно о плохом здоровье Горбачева

Lenta.ruвчера в 22:05

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Известиявчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:20, Вашингтон
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено вчера в 08:11
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 16:39
Политика

США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»

Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено 08 августа в 10:00
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено 08 августа в 22:50
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено вчера в 11:27
Авто

Концерн Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 00:13
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено вчера в 10:23
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

В Москве пройдет митинг за свободные выборы

Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, - сказала юрист ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней

В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.
Обновлено в 00:02
Политика

Назначена дата первого заседания Верховной рады нового созыва

Подготовительная группа приняла решение, что первое торжественное заседание Верховной рады Украины IX созыва состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Финансы

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:46
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 08:19
Авто

Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП

Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом

Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии

В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10

Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Футбол

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Елена Николаева: «У моего круглого стола все-таки появился глава»

Елена все-таки рассказала о том, как познакомилась с Игорем и что сейчас происходит в ее личной жизни.
Обновлено 08 августа в 11:14
Здоровье

Загадочная болезнь превратила тело 19-летнего жителя Индии в шар

Индиец страдает от загадочной болезни 12 лет, первые симптомы появились в 7 лет, но найти причину заболевания медики не смогли.
Обновлено вчера в 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное