Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохоеИзвестия вчера в 22:30
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ». По его словам, последние полгода Горбачев практически живет в больнице.
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С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости вчера в 21:06
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Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено вчера в 08:11
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено 08 августа в 10:00
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено 08 августа в 22:50
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Концерн Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 00:13
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
В Москве пройдет митинг за свободные выборы
Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, - сказала юрист ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней
В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.
Обновлено в 00:02
Политика
Назначена дата первого заседания Верховной рады нового созыва
Подготовительная группа приняла решение, что первое торжественное заседание Верховной рады Украины IX созыва состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:46
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 08:19
Авто
Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае
Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10
Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Елена Николаева: «У моего круглого стола все-таки появился глава»
Елена все-таки рассказала о том, как познакомилась с Игорем и что сейчас происходит в ее личной жизни.
Обновлено 08 августа в 11:14
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 19-летнего жителя Индии в шар
Индиец страдает от загадочной болезни 12 лет, первые симптомы появились в 7 лет, но найти причину заболевания медики не смогли.
Обновлено вчера в 21:56