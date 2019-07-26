Украинские военные корабли, оставшиеся в Севастополе, находятся в "полуобморочном" состоянии не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России 28 июля, так как принадлежат другому государству, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

с чего всё началось

День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения. Впрочем, сегодня большая часть этих кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника.

Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника». Сообщается, что в настоящее время в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины.

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