Политика

Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»News.ru вчера в 21:11

Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника». Сообщается, что в настоящее время в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины.
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Дмитрий Белик
День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения. Впрочем, сегодня большая часть этих кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника.
— Дмитрий Белик, украинский политикРЕН ТВ вчера в 23:23
с чего всё началось

В Госдуме заявили о «полуобморочном» состоянии кораблей ВМС Украины в Крыму

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Украинский и российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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