Общество

Состояние украинских электричек шокировало пользователей СетиРоссийская газета 07:35

Пользователи социальных сетей оказались крайне удивлены состоянием электричек на Украине, циркулирующих, в частности, по маршруту Киев - Казатин. Фотографии состава электропоезда были опубликованы на страничке Facebook, зарегистрированной на Лору Манек.
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