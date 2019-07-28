Пользователи социальных сетей оказались крайне удивлены состоянием электричек на Украине, циркулирующих, в частности, по маршруту Киев - Казатин. Фотографии состава электропоезда были опубликованы на страничке Facebook, зарегистрированной на Лору Манек.

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Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.

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