с чего всё началось

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Политика Россия отложила отмену виз для граждан Грузии Москва была готова отменить визы для граждан Грузии, но из-за антироссийских беспорядков в этой стране решила отложить такое решение до лучших времен.

Политика Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Транспорт Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Происшествия В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".

Экономика Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.

Политика В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.

Баскетбол Айзея Томас перейдет в «Вашингтон» Разыгрывающий защитник Айзея Томас в ближайшее время станет игроком "Вашингтона".

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Общество Алтайский край и Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности По данным Минтруда РФ, Алтайский край и Республика Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности.