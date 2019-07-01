Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM вчера в 12:03

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
Lenta.ruвчера в 08:54

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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

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СМИ: Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37,6 млрд

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Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Газета.Ruвчера в 11:21

Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Коммерсантъвчера в 12:10

Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года

News.ruвчера в 09:37

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

ПРАЙМвчера в 09:06

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ruвчера в 08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Политика

Россия отложила отмену виз для граждан Грузии

Москва была готова отменить визы для граждан Грузии, но из-за антироссийских беспорядков в этой стране решила отложить такое решение до лучших времен.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

«Бил ножом в спину»: кто ответит за тройное убийство в Пятигорске

В Ставропольском крае следователи разбираются в обстоятельствах жестокого тройного убийства, совершенного в начале июня.
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Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт

Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar

Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 01:26
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено вчера в 06:25
Экономика

Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз

Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Кино

Лунгин: новая брусчатка и дым вейпов на улицах Москвы не защитят от зла

Фильм "Большая поэзия" рассказывает о двух молодых людях — Викторе (Александр Кузнецов) и Алексее (Алексей Филимонов).
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Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Баскетбол

Айзея Томас перейдет в «Вашингтон»

Разыгрывающий защитник Айзея Томас в ближайшее время станет игроком "Вашингтона".
Обновлено в 00:22
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Вдова Харитонова рассказала о последнем годе жизни актера

Обновлено вчера в 12:39
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Алтайский край и Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности

По данным Минтруда РФ, Алтайский край и Республика Тыва вошли в пилотный проект по снижению бедности.
Обновлено в 01:46
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:01
Политика

Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга

Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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