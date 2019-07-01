Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM вчера в 12:03
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ruвчера в 08:54
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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 16:01
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