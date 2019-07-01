Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM вчера в 12:03

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
Lenta.ruвчера в 08:54

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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

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СМИ: Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37,6 млрд

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Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ruвчера в 08:54

Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Газета.Ruвчера в 11:21

Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года

News.ruвчера в 09:37

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

ПРАЙМвчера в 09:06

Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Коммерсантъвчера в 12:10
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика

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Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Общество

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Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Кино

Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»

Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру в этой вселенной «Зловещие мертвецы».
Обновлено в 02:11
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Политика

Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 05:19
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

Обновлено вчера в 14:26
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Петербурге автоледи 1,5 км тащила пешехода на капоте

Как рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», девушка на иномарке 1,5 км тащила на капоте пешехода.
Обновлено в 05:54
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").
Обновлено в 02:52
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Политика

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Крещение маленького принца Арчи пройдет в узком кругу семьи.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Транспорт

В России хотят ввести жесткие правила для водителей BlaBlaCar

Обновлено в 04:30
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло

Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Два дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова объединят в одно

Два уголовных дела, которые были возбуждены после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», решено объединить в одно.
Обновлено в 05:08
Здоровье

В Волгограде разработана концепция развития медицины до 2024 года

Сегодня в Волгограде Андрей Бочаров представил концепцию развития здравоохранения до 2024 года.
Обновлено в 02:50
Интернет

Binance запустит Bitcoin-фьючерсы

Изначально на площадке будут доступны фьючерсы на Bitcoin с предельным размером плеча до x20, однако в дальнейшем оно должно быть увеличено, как и количество поддерживаемых активов.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины

Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.
Обновлено в 05:46
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Космос

Владимир принимает участников всероссийского проекта «Воздушно-инженерная школа»

Сегодня во Владимирском госуниверситете стартует финал VIII Всероссийского чемпионата "Воздушно-инженерная школа".
Обновлено вчера в 01:31
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца

Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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