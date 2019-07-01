с чего всё началось

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

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Теннис Касаткина проиграла в первом круге Уимблдона Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович на старте Уимблдона.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

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Политика Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

Происшествия «Дело Ивана Голунова» передали в СКР В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.

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Происшествия В Нижневартовске загорелся жилой дом Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.

Гаджеты Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейская Samsung вернула себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов.

Политика Медведев призвал обновить партию «Единая Россия» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.

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Шоу-бизнес Дана Борисова поправилась из-за антидепрессантов Телезвезда вынуждена была принимать антидепрессанты, на фоне которых она стала поправляться.

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Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.

Общество В Москву вновь придет похолодание Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.

Гаджеты Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000 На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.

Политика «Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.