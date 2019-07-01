Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM 12:03
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ru08:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика
Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT
На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
Теннис
Касаткина проиграла в первом круге Уимблдона
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович на старте Уимблдона.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Политика
Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР
Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53
Происшествия
«Дело Ивана Голунова» передали в СКР
В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.
Обновлено в 14:34
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Гаджеты
Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов
По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейская Samsung вернула себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов.
Обновлено в 11:16
Политика
Медведев призвал обновить партию «Единая Россия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Дана Борисова поправилась из-за антидепрессантов
Телезвезда вынуждена была принимать антидепрессанты, на фоне которых она стала поправляться.
Обновлено в 11:46
Экономика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм
Источник, близкий к «Спартаку», сообщил РБК, что журналисту Андрею Малосолову запретят посещать домашнюю арену «красно-белых» и обратятся на телеканал «Царьград» с жалобой на сотрудника за расизм.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
Обновлено в 09:23
Общество
В Москву вновь придет похолодание
Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000
На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
Политика
«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе
Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49