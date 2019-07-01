Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM 12:03
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ru08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Общество
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено в 10:40
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Путешествия
Обязательную страховку для туристов введут в Таиланде
Как пишет газета, оформлять страховку иностранные туристы будут на паспортном контроле в аэропорту.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Чечне совершено нападение на блокпост полиции, есть погибшие
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Чечне было совершено нападение на полицейского на одной из улиц города Грозного.
Обновлено в 08:41
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
Обновлено в 13:13
Культура
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Экономика
Россию раскритиковали за слабый рубль
Слабый рубль положительно влияет на российский экспортный сектор, однако негативно отражается на потребителях, поскольку подталкивает вверх цены на импортные товары, в число которых входят продукты питания.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Внучка Стриженова заявила о желании стать донором для Успенской
Внучка актёра Олега Стриженова Александра заявила о желании стать донором для будущего ребёнка Любови Успенской, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже
Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Происшествия
Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте
Обновлено в 09:24
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В петербургской квартире нашли полуметрового питона
В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Лазающие по дереву крысы-гиганты атаковали жителей Подмосковья
Ползающие по деревьям огромные крысы атаковали квартиры жителей Московской области, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве
В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика
Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено в 15:56
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри
В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
Обновлено в 11:25
Культура
Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском
Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43