с чего всё началось

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

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