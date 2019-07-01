Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM 12:03

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Читать в источнике
с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
Lenta.ru08:54

Подробнее о событии

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

Эхо Москвы16:01

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

REGNUM12:03

Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Коммерсантъ12:10

СМИ: Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37,6 млрд

Росбалт12:29

Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Газета.Ru11:21

Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года

News.ru09:37

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ru08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено в 12:40
Общество

Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии

Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено в 10:40
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Путешествия

Обязательную страховку для туристов введут в Таиланде

Как пишет газета, оформлять страховку иностранные туристы будут на паспортном контроле в аэропорту.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Чечне совершено нападение на блокпост полиции, есть погибшие

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Чечне было совершено нападение на полицейского на одной из улиц города Грозного.
Обновлено в 08:41
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Хоккей

«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

Обновлено в 13:13
Культура

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Экономика

Россию раскритиковали за слабый рубль

Слабый рубль положительно влияет на российский экспортный сектор, однако негативно отражается на потребителях, поскольку подталкивает вверх цены на импортные товары, в число которых входят продукты питания.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Внучка Стриженова заявила о желании стать донором для Успенской

Внучка актёра Олега Стриженова Александра заявила о желании стать донором для будущего ребёнка Любови Успенской, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже

Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Происшествия

Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте

Обновлено в 09:24
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян

Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Лазающие по дереву крысы-гиганты атаковали жителей Подмосковья

Ползающие по деревьям огромные крысы атаковали квартиры жителей Московской области, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна прокомментировала слухи о романе с Виторганом

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено в 15:56
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
Обновлено в 11:25
Культура

Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском

Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное