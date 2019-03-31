Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеванийMillionaire.ru 06:50

Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу. Часто это совсем не угри, а болезнь розацео, а появление прыщиков – это следствие некоторых заболеваний желудка и эндокринной системы.
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Состояние кожи волгоградцев говорит о симптомах опасных заболеваний

Волгоградская правда22:18

5 кожных признаков опасных заболеваний

Волга-Медиа22:16

Врачи назвали пять кожных симптомов опасных заболеваний

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Проблемы с кожей: как понять, что следует сходить к дерматологу

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Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека

Газета Кемерова02:27

От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний

Российская газета01:04

Опасная сыпь: дерматологи предупреждают о недопустимости самодиагностики

Приморская газетавчера в 23:13
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Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.
Обновлено в 22:21
Общество

NY Post: в Сенате потребовали исключить Boeing из деятельности авиарегулятора США

Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер потребовал в воскресенье от Федерального авиационного управления (ФАУ) США приостановить участие корпорации Boeing в деятельности комитета, занимающегося вопросами регулирования в авиационной сфере.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
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Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
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Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

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Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Происшествия

В Киевской области изъяли 600 кг героина

В Киевской области полицейские изъяли 600 кг героина на общую сумму около 50 млн долларов.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено в 21:23
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок

Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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Общество

Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства

Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.
Обновлено в 18:05
Футбол

Вадим Евсеев переставил ЦСКА пониже

Почти все команды, входящие в лидирующую группу, выиграли свои матчи, за исключением ЦСКА, который упустил победу в домашней встрече с «Уфой», ведя со счетом 2:0 и пропустив два мяча в концовке.
Обновлено в 18:59
Кино

Во Владивостоке сразу после ВЭФ пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Находчивый папа! Энрике Иглесиас показал, как развлекает подросших близнецов

Энрике Иглесиас поделился новым забавным видео.
Обновлено в 14:00
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 19:19
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными

Обновлено в 06:08
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Политика

Весенний призыв стартовал в России

Обновлено в 18:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта

В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено в 22:18
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