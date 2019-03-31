Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеванийMillionaire.ru вчера в 06:50
Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу. Часто это совсем не угри, а болезнь розацео, а появление прыщиков – это следствие некоторых заболеваний желудка и эндокринной системы.
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Состояние кожи волгоградцев говорит о симптомах опасных заболеваний
Волгоградская правдавчера в 22:18
Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека
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Опасная сыпь: дерматологи предупреждают о недопустимости самодиагностики
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