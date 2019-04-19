Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилосьНаш Брянск.Ru вчера в 10:01

В настоящий момент писать все еще находится в коме.

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Транспорт ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.

Политика Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.

Происшествия Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

Политика Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения «Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.

Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.

Космос Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

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