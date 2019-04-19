Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилосьНаш Брянск.Ru вчера в 10:01

В настоящий момент писать все еще находится в коме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Муратов опроверг слухи об ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова

Новая газетавчера в 10:32

Публицист Быков оказался на грани смерти из-за сепсиса

URA.Ruвчера в 10:41

Появились слухи о резком ухудшении состояния Быкова

Взгляд.рувчера в 10:35

Страшный диагноз? У Быкова заподозрили сепсис на фоне отека мозга

Газета.Ruвчера в 12:45

Информацию о резком ухудшении состояния Быкова опровергли

Москва 24вчера в 10:08

Представитель Д.Быкова опровергла информацию о резком ухудшении состояния писателя из-за сепсиса

Агентство Москвавчера в 10:05

Дмитрий Муратов опроверг сообщения об ухудшении состояния Дмитрия Быкова

Говорит Москвавчера в 10:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт

ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено вчера в 13:03
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Кино

Назван худший персонаж из «Мстителей»

На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Плати и хорони: в России появятся частные кладбища

Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:40
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины

Обновлено вчера в 13:11
Культура

Скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено вчера в 21:52
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено вчера в 17:24
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Транспорт

Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей

Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 22:19
Футбол

Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Серьезное ДТП с жертвами произошло в Воронеже

В Воронеже произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщает в субботу, 20 апреля, РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.
Обновлено вчера в 11:47
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Авто

Таинственная Toyota La Coupe: новые подробности

Новое загадочное спорткупе Toyota обрастает дополнительными подробностями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
Обновлено вчера в 13:30
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено 18 апреля в 14:02
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
ещё по теме
Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное