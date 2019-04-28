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Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелымLenta.ru 06:53
Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым. Об этом в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан сообщили РБК в среду, 17 апреля. Представители регионального Минздрава подчеркнули, что у Быкова подозревают инсульт, однако диагноз не подтвержден.
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Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЯкутия 24 05:21
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