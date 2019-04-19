Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрдГазета.Ru 15:18

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
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Состояние Билла Гейтса оказалось больше 100 млрд долларов

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Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

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