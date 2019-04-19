Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрдГазета.Ru вчера в 15:18

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
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Состояние Билла Гейтса вновь превысило $100 миллиардов

Московский Комсомолецвчера в 23:50

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Известиявчера в 05:26

Состояние Билла Гейтса превысило отметку $100 миллиардов

Росбалтвчера в 05:56

Forbes оценил состояние Гейтса в 100 млрд долларов, как и 20 лет назад

Народные новостивчера в 05:38

Состояние Гейтса вновь превысило $100 млрд спустя 20 лет

Телеканал 360°вчера в 08:50

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет снова превысило $100 млрд

ПРАЙМвчера в 05:05

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Forbesвчера в 03:32
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Политика

На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:17
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Число пострадавших от пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23 человек, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку

По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Общество

Как выглядит яхта-ледокол Олега Тинькова стоимостью более $100 млн

Бизнесмен поделился с Forbes фотографиями того, как будет выглядеть его лодка. редакция рекомендует Ледокол Тинькова.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Кабриолет Aurus впервые показали без защитных чехлов

Новейший российский представительский кабриолет "Аурус" впервые показали без защитных чехлов.
Обновлено вчера в 06:22
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Наука

Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Музыка

Гимны России и Франции исполнили в Париже

Гимны Французской Республики и Российской Федерации прозвучали в рамках концерта, который прошел в пятницу, 19 апреля.
Обновлено в 00:42
Единоборства

В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149

В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149. Соревнования будут проходить в спорткомлексе «Юбилейный» сегодня, 20 апреля.
Обновлено вчера в 21:00
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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