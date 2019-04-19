Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрдГазета.Ru 15:18

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Состояние Гейтса вновь превысило $100 млрд спустя 20 лет

Телеканал 360°08:50

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Forbes03:32

Forbes оценил состояние Гейтса в 100 млрд долларов, как и 20 лет назад

Народные новости05:38

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Известия05:26

Состояние Билла Гейтса оказалось больше 100 млрд долларов

Московский Комсомолец05:11

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет снова превысило $100 млрд

ПРАЙМ05:05

Состояние Билла Гейтса превысило отметку $100 миллиардов

Росбалт05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Политика

На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:17
Политика

Как Владимир Зеленский вывел Петра Порошенко на себя

Как Владимир Зеленский вывел Петра Порошенко на себя В Киеве на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00 прошли дебаты кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено в 14:56
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Политика

Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах

Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» значительно понизились.
Обновлено в 16:19
Гаджеты

Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3

Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 15:38
Хоккей

Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2019 признан Илья Сорокин

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин назван самым ценным игроком Кубка Гагарина-2019. ЦСКА выиграл финальную серию у "Авангарда" со счётом 4 – 0.
Обновлено в 16:25
Авто

Известна дата выхода нового Land Rover Defender

Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено в 09:24
Политика

Порошенко и Зеленский провели дебаты на стадионе в Киеве

Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено в 00:48
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Кино

Рейден из фильма Mortal Kombat снялся в рекламном ролике новой части файтинга

Напомним, что Ламберт, известный по роли Коннора Маклауда в фильме «Горец», в 1995 году сыграл бога грома Рейдена в оригинальном фильме «Смертельная битва» (Mortal Kombat).
Обновлено в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное