Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрдГазета.Ru вчера в 15:18

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
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Состояние Билла Гейтса вновь превысило $100 миллиардов

Московский Комсомолецвчера в 23:50

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Forbesвчера в 03:32

Состояние Билла Гейтса превысило отметку $100 миллиардов

Росбалтвчера в 05:56

Forbes оценил состояние Гейтса в 100 млрд долларов, как и 20 лет назад

Народные новостивчера в 05:38

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Известиявчера в 05:26

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет снова превысило $100 млрд

ПРАЙМвчера в 05:05

Состояние Гейтса вновь превысило $100 млрд спустя 20 лет

Телеканал 360°вчера в 08:50
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье число пострадавших от пожаров домов превысило 150

Обновлено вчера в 18:55
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и 32 получили ранения при ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Названы ранние симптомы рака кишечника

Ранее обнаружение рака кишечника повышает шансы на выздоровление, однако на многие симптомы люди не обращают внимания, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Назван ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей

Обновлено в 01:00
Космос

Антихрист приди: В Сирии найдено послание к дьяволу через Google Earth

Обновлено вчера в 10:45
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.
Обновлено вчера в 22:05
Авто

Заводская BMW M5 против доработанной BMW M5: кто быстрее?

Против стоковой M5 Competition мощностью 625 лошадиных сил в заезде выставили M5, подготовленную британским ателье DMS.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей

Впервые в НХЛ победители конференций вылетели в первом раунде плей-офф

Впервые в истории НХЛ победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата вылетели из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Авто

В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье

Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей

Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Религия

Воскрешение смердящего Лазаря: зачем устроили праздник «Лазарева суббота»

За неделю до Пасхи (28 апреля в 2019 г.) православные отмечают два важных праздника: 20 апреля Лазареву субботу и 21 апреля Вербное воскресенье.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Частные кладбища появятся на территории России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает закон «О похоронном деле», в котором рассматриваются частные кладбища.
Обновлено вчера в 03:53
Авто

В 1 квартале продажи новых электрокаров в РФ выросли в 4 раза

В Иркутской области, Приморском и Пермском краях приобретено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае — по 3. Еще на 4 субъекта РФ пришлось 2 купленных электрокара, а в 14 — оставшийся.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ

Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Политика

В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины

Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Обновлено в 00:42
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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