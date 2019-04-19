Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрдГазета.Ru вчера в 15:18

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
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Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Известиявчера в 05:26

Состояние Гейтса вновь превысило $100 млрд спустя 20 лет

Телеканал 360°вчера в 08:50

Состояние Билла Гейтса превысило отметку $100 миллиардов

Росбалтвчера в 05:56

Forbes оценил состояние Гейтса в 100 млрд долларов, как и 20 лет назад

Народные новостивчера в 05:38

Состояние Билла Гейтса вновь превысило $100 миллиардов

Московский Комсомолецвчера в 23:50

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет снова превысило $100 млрд

ПРАЙМвчера в 05:05

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Forbesвчера в 03:32
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Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 22:19
Экономика

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено вчера в 15:59
Наука

После обновлений БАК начнет искать темную материю

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Прокопьевске на пожаре погибли три человека

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 17 человек и 4 единицы техники. О погибших ведомство не сообщает.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Анна Нетребко заболела и отменила концерты

Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Алла Пугачева в среду дала первый за 10 лет сольный концерт.
Обновлено 17 апреля в 16:53
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилось

В настоящий момент писать все еще находится в коме.
Обновлено вчера в 10:01
Авто

УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей

Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Музыка

Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет

Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Адель является лауреатом «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за саундтрек к фильму бондианы «Скайфолл».
Обновлено вчера в 22:20
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено вчера в 11:50
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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