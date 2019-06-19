Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрдКоммерсантъ 15:11

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В мире появился третий ультрабогач

Lenta.ru08:08

Bloomberg: глава Louis Vuitton стал третьим в мире человеком с состоянием более $100 млрд

ТАСС11:45

Bloomberg сообщил о появлении третьего «стомиллиардера» в мире

РИА Новости09:24

Число владельцев стомиллиардных состояний возросло до трёх

News.ru09:54

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Газета.Ru14:27

В мире появился третий человек с состоянием $100 млрд

Rambler News Service06:28

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

РБК05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Наука

Создано устройство, которое очищает кровь от раковых клеток

Обновлено в 13:52
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 21:49
Политика

Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17

Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Космос

В Сети появились сенсационные пророчества Аристарха Белопольского: Юпитер вскоре превратится в Нибиру-1

Представители научного мира обнародовали предсказания ученого Аристарха Белопольского о планете Нибиру К пребольшому сожалению, большинство сведений эксперта были скрыты сотрудниками спецслужб.
Обновлено в 20:58
Экономика

В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 06:42
Экономика

Банкам разрешили изымать земли у должников

Если хозяин земельного участка по каким-то причинам не может вернуть полученный на его приобретение кредит, то банки могут изъять его и выставить на торги без всяких отсрочек.
Обновлено в 20:31
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома

Обновлено в 19:54
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Культура

«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского

Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.
Обновлено в 15:37
Политика

В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса

Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 20:50
Общество

СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 15:54
Экономика

Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку

Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.
Обновлено в 20:30
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 18:59
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Родители Началовой отреагировали на слухи о строительстве храма в честь певицы

Пиар-директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о реакции родителей певицы на слухи о строительстве храма в ее честь.
Обновлено в 19:45
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Политика

Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ

На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
ЖКХ

В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 07:15
Общество

Большинство россиян намерены следить за «прямой линией» с Путиным

Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:10
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика

Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко

Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.
Обновлено в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский предприниматель
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает пятую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное