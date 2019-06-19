Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрдКоммерсантъ 15:11
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
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Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
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Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
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Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).
Обновлено в 16:38
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
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Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
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Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
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В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Тамбов» обыграл минское «Динамо»
"Тамбов" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче (3:2). Победный гол с пенальти на 82-й минуте забил Хызыр Аппаев.
Обновлено в 18:22
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Кудрин рассказал Познеру о мерах по снижению бедности
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью Владимиру Познеру о мерах, призванных снизить уровень бедности в российских семьях.
Обновлено 17 июня в 16:13
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял подчинённых в ЛНР
Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчинённых, которые пытались уйти с позиций.
Обновлено в 18:54
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Авто
Фотошпионы показали обновленный Skoda Kodiaq
Вполне возможно, что обновлённый Skoda Kodiaq будет представлен осенью на автосалоне во Франкфурте.
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Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено в 17:39
Футбол
Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате Европы
Сборная Польши обыграла Италию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Обновлено в 16:54
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
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La Repubblica (Италия): мы все окажемся в сети (La Repubblica)
Сеть будет спрятана везде: в стенах зданий, в предметах и даже в нашем теле.
Обновлено в 18:10
Политика
Госдума проверит правоприменение по «антинаркотической» статье УК РФ
Профильные комитеты Государственной думы РФ проведут анализ правоприменительной практики по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Происшествия
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Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Наука
Ученые из НИТУ «МИСиС» установили гибридный протез коту-инвалиду
Ученые из столичного института МИСиС установили гибридный протез коту-инвалиду.
Обновлено в 16:43
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02