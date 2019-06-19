Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрдКоммерсантъ 15:11
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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Культура
Анна Михалкова получила премию «ТЭФИ-Kids»
Актриса Анна Михалкова получила премию «ТЭФИ-Kids». Она признана лучшей детской телеведущей в России. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Экономика
«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»
Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено в 11:01
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Происшествия
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 14:43
Хоккей
Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале
В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 08:50
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Петербурге на территории завода произошел пожар
Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Общество
Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов
Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
ВМС США показали «вещественные доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено в 09:23
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Общество
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Политика
Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях
В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Власти Вены восстановили позолоту на памятнике советским солдатам
Памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вернули позолоту.
Обновлено в 13:12
Гаджеты
Apple выведет производство iPhone из Китая
Apple намерена вывести от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны после обсуждения с поставщиками компонентов для своих устройств – Foxconn, Pegatron и Wistron.
Обновлено в 12:49
Общество
В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки
Обновлено в 13:00