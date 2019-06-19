Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрдКоммерсантъ 15:11

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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